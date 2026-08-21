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"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರು : ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸೋಲ್ಡ್‌ಔಟ್‌.. ಎಷ್ಟು.. ಎಲ್ಲಿ?

Toxic movie ticket booking online : ನಟ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ, ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಗಳು ಸೋಲ್ಡ್‌ಔಟ್ ಆಗಿವೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 21, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:43 PM IST
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರು : ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸೋಲ್ಡ್‌ಔಟ್‌.. ಎಷ್ಟು.. ಎಲ್ಲಿ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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