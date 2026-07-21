/ಕಿಯಾರಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ತಾರ ಸುತಾರಿಯ ಜೊತೆ Rocking star ಬಾತ್‌ ಟಬ್‌ Romance!.. ಆಹಾ ಯಶ್ ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕ

ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕ ಬದಲಾಯಿತೆ ನನ್ನ ಲೋಕ ಅಂತಾ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿತಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟಿ ಕಿಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ತಬಾಹಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ತಬಾಹಿ ನಶೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ "ಮನಮೋಹಕ ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕಬದಲಾಯಿತೆ ನನ್ನ ಲೋಕ ಅಂತಾ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ರೋಮಾನ್ಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
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ಈ ಮನಮೋಹಕ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋದು ಎದೆ ತುಂಬಾ ನಡೆದಾಡಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹಾಗೂ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮನಮೋಹಕ ಹಾಡಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಯಶ್ (yash) ಅಭಿನಯದ ಬಹುನೀರಿಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮಿಂಚೊದು ಎದೆ ತುಂಬಾ ನಡೆದಾಡಿ ಮರೆಯಾದಂತೆ ಯಾಕಿಂತ ತಿಳಿಗಾಳಿಯು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕ ಬದಲಾಯಿತೆ ನನ್ನ ಲೋಕ ಈ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನಮೋಹಕ ಹಾಡನ್ನ ಸಿದಾರ್ಥ್ ಬಸ್ರೂರು ಹಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತನಿಷ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಫಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅರ್ಸಲ್ನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.