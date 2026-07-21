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ಕಿಯಾರಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ತಾರ ಸುತಾರಿಯ ಜೊತೆ Rocking star ಬಾತ್‌ ಟಬ್‌ Romance!.. ಆಹಾ ಯಶ್ ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕ

Toxic new Manamohaka song:‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ  (Toxic Cinema) ತಬಾಹಿ ಹಾಡಿನ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಶ್‌ ಅವರು ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕ ಅಂತಾ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ಬಾತ್‌ ಟಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 21, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:58 PM IST
ಕಿಯಾರಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ತಾರ ಸುತಾರಿಯ ಜೊತೆ Rocking star ಬಾತ್‌ ಟಬ್‌ Romance!.. ಆಹಾ ಯಶ್ ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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