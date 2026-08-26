/ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ರಣಾರ್ಭಟ.. ಯಶ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Pushpa Arun Kumar wishes son Yash: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತೀ ಹೆಜ್ಜೆ..ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗೆ ಎಂಥವರು ಫಿದಾ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇಡೀ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮನ ತುಂಬಿ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸಾರೆ ಹಾರೈಸಿ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲವು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಯನನ್ನು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾನ್ ಮಾಡಲು ನಯನತಾರಾ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಾಷ್ಟು ಜನ ಹಾಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಮಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮಗನ ರಿವೇಂಜ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ, ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಫಾದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.