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ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ Yash

yash speech: ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೇ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ನಿದ್ದೆಕೆಡಿಸಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್‌ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 09, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:10 AM IST
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ Yash

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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