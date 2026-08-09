/ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ Yash

Toxic trailer event yash speech: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಶನಿವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 8) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಕಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ಗೋವಾದ ಮಾಫಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಶ್ ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ನ ಅವತಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುರಿತು ಯಶ್ ಮಾತು
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣವೇ ನೀವು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆದು ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಹಲವಾರು ಟೀಕೆ ಬಂದಿದೆ.. ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ "ನಿಮ್ಮ ಯಶ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ". ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು ಹಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ ಎಂದು ನಟ ಯಶ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ "ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಪಡವಾರಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ, ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಾ" ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯ ತರ ಕಂಡರೂ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ರಾಮಚಾರಿ, ಕಿರಾತಕ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು..
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಲೇಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್, ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯರು ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ , ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ , ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಟ್ರೇಲರ್ ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆಂದೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇದು ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಸ್ನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜೋಕರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈತ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಅವಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.
ರಾಯನನ್ನು ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಆಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ರಾಯನಾಗಿ ಒರಟಾದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗಲೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ
ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು
ನಯನತಾರಾ (ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ)
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ (ನಾದಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ)
ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ (ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ)
ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ (ರೆಬೆಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ)
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ)
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡದ ಹಿಂದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ದುರಂತವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಆಯುಧವಾಗುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮನಮೋಹಕ ಮತ್ತು ತಬಹಿ ಹಾಡುಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಹಾಡುಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್, ಅದರ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಕಿಣಿ ವಸಂತ್, ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾರಾಗಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು,ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.