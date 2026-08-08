/‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಗೆ 8ರ ನಂಟು; ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರೋಚಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಇದು ಯಾರ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್‌ ಗೊತ್ತಾ

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೊಂದು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತ ‘8’ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂಟು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಪಾಲಿ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 8.. 2026.. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ‘8’ರ ಲೆಕ್ಕ!
ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2026. ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು. ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ 8ನೇ ತಿಂಗಳು. ಇನ್ನು ವರ್ಷ 2026. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಾದ 2 ಮತ್ತು 6 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 8 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ‘8’ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಹಾಗೂ ‘8’ರ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇರಲಿದೆಯೇ ‘8’ರ ಆಟ?
ಇನ್ನು ಈ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಟ್ರೇಲರ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ‘8’ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5:03ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ 5+0+3=8, 6:02ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ 6+0+2=8 ಹಾಗೂ 7:01ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ 7+0+1=8 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನುಸರಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ನ ನಿಖರ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಸಮಯ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡಿತ್ತು ‘8’ರ ನಂಟು!
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ‘8’ರ ನಂಟು ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:33ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 1+1+3+3 = 8. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ‘8’ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ‘8’!
ಇನ್ನು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಚಿತ್ರವು 26-08-2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 26ರ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 2+6=8. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಿಂಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ‘8’ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವೂ 8ನೇ ತಾರೀಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ‘8’ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್?
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಸುತ್ತ ‘8’ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂಟು ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ, ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ—ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ‘8’ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಅಥವಾ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದೇ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ‘8’ ಈಗ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹೊಸ ಝಲಕ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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