Toxic Trailer review : ಟೀಸರ್‌ ನೋಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಂದಲೇ ಜೈಕಾರ..! "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌" ನೋಡಿ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಎಂದ ಜನ

Toxic Trailer : ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 08) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಪಾಲಿ ಎಎಂಬಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಈಗ 4:38 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಭರಿತ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ 'ರಾಯ್' ಹಾಗೂ 'ಟಿಕೆಟ್' ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಸಾದ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಊಹಿಸದ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು, ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಮೋಷನ್ ಸಹ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಕೇವಲ ನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಯಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಗನ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.