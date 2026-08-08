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Toxic Trailer review : ಟೀಸರ್‌ ನೋಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಂದಲೇ ಜೈಕಾರ..! "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌" ನೋಡಿ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಎಂದ ಜನ

Toxic Trailer : ಟೀಸರ್‌ ನೋಡಿ ಅಸಭ್ಯ.. ಅತಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಯಶ್‌ ಹಾಗೂ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ಟೀಂ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 08, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:54 PM IST
Toxic Trailer review : ಟೀಸರ್‌ ನೋಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಂದಲೇ ಜೈಕಾರ..! "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌" ನೋಡಿ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಎಂದ ಜನ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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Toxic Trailer review : ಟೀಸರ್‌ ನೋಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಂದಲೇ ಜೈಕಾರ..! "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌" ನೋಡಿ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಎಂದ ಜನ
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