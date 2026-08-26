Toxic Twitter Review: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬರುವ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಜಿಎಂ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
#Toxic Very Messy 1st Half!
Apart from the technical quality, this one is all over the place so far. Heavy KGF hangover with a very clumsy and tiring screenplay. Even the action feels artificial with excessive mocobot usage, while the BGM is also a major letdown. Only the…
— Venky Reviews (@venkyreviews) August 25, 2026
ತಾರೆಯರ ಖಡಕ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಅವಧಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಕಥೆ ಕೆಲವೆಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೂ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರ ಎಂಟ್ರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೆಟಪ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಕಥೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
Half time done ✅
⭐⭐⭐⭐1/2❤️🔥#Yash#ToxicFilm #toxicreview #bollywood pic.twitter.com/pBa1XmqV0x
— Abhishek yadav (@abhiyad33915163) August 26, 2026
ಯಶ್–ಕಿಯಾರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಥೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಾಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಕಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಬಿಜಿಎಂ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
#ToxicReview : First Half
- #Yash Entry 🔥🔥🔥👌
- Few Fight Episode 🔥🔥
- Cinematography & Set up is Good 👍
- #KiaraAdvani, & #Nayanthara Acting is Good.
.
.
.
- Not Impressed with first half lag max & one adult scene then fight this follows whole First half
- Emotional… https://t.co/yavgjXshzw pic.twitter.com/lgOHNOZCIk
— Australian Telugu Films (@AuTelugu_Films) August 26, 2026
Positive reviews coming from overseas , history in the making @TheNameIsYash 🔥🔥
Another 1000cr loading 😎#ToxicTheMovie�� #ToxicReview pic.twitter.com/rojdZhOaPb
— Shrinivas jambagi (@ShreenivasJamb2) August 26, 2026
First Half : Story Building😍 Slow And Twisted Narration 🤯
Links for 2nd Half
Second Half : Mass with Yash Double Action Fight
Yash vs Yash 🐉
Tabhahi Song 🔥💥
Verdict : TOXIC BUSTER 🧨💣🤯#Toxic #Yash #ToxicReview
— Reddy (@ramidi_dheeraj) August 26, 2026