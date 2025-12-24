ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳದಷ್ಟು ದುಃಖ..! ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ.

ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಯ್, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಗು ತಂದ ಈ ನಟಿಯ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು.
1942ರಲ್ಲಿ ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಜ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವತಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು ಅನಾಥಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.
ನಾಟಕಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ‘ನಿಡಾ ಲೆನಿ ಔದಧಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ನಂತರ ಕಲ್ಪನಾ ರೈ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ರಾಜಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಯ್, ತಾಯಿ, ಅತ್ತೆ, ನರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಪುರುಷ ಧ್ವನಿಯ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಯ್, ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಗೆಡಿಸಿತು.
2008ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ನಿಧನರಾದ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಯ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ (MAA) ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿತು. ನಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಈ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.