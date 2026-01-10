English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಬೇಕಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ವಿಧಿ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಬೇಕಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ವಿಧಿ

Tragic Story of Actress : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಿದ್ದರೂ, ವಿಧಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ನಟಿಯ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 10, 2026, 03:53 PM IST
  • 1998ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ದಿಲ್ ಸೇ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು
  • ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ‘ಘಜಿನಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು

Trending Photos

ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌, ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆರಗಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ, ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
camera icon5
ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌, ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆರಗಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ, ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಜನವರಿ 9ರಂದು &#039;ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ&#039;: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon4
Pratiyuti Drishti Rajyog
ಜನವರಿ 9ರಂದು 'ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ': ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಜಮಾ ಆಗೋದು 2500 ರೂ.
camera icon6
Puducherry government schemes
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಜಮಾ ಆಗೋದು 2500 ರೂ.
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon9
Venus Transit Effects
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಬೇಕಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ವಿಧಿ

Tragic Story of Actress: ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಬ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವತಿಯರು ನಟಿಯಾಗುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರ ಜೀವನ ವಿಧಿಯ ಕ್ರೂರ ತಿರುವಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಕಾಲಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರು ನಟಿ ಜಿಯಾ ಖಾನ್.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..! ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ರಾಜಮಾತೆ ಆಟ..?

ಜಿಯಾ ಖಾನ್ 1998ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ದಿಲ್ ಸೇ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ನಿಶಬ್ದ್’ ಚಿತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ನಂತರ ಜಿಯಾ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ‘ಘಜಿನಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಹೌಸ್‌ಫುಲ್’ ಚಿತ್ರ ಜಿಯಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

ಆದರೆ 2013ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಮರಣ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯಾ ಅವರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಜಿಯಾಗೆ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು.

ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಬರೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಟ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಚೋಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಗರ್ಭಪಾತ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಚೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದರೂ, 2023ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
 

Jiah Khanjiah khan filmsjiah khan social mediajiah khan familyjiah khan last films

Trending News