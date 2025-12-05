ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಇದೀಗ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 5) 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್, ಗಳಿಗೆಗೊಂದು ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.05ಕ್ಕೆ ʼದಿ ಡೆವಿಲ್ʼ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ‘ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಕಾಂಚಣ ಮಿಣಮಿಣ‘ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಹಲವು ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ‘ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತಿದೀನಿ ಚಿನ್ನ’ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮೊದಲಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.