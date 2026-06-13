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ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಏಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅಂದು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು..

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ನಿಗೂಢವೋ, ಅವರ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 13, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:26 PM IST
ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಏಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅಂದು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಏಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?
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