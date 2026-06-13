Transgender Death Rituals : ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಸಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಲೋಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ-ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಏಕೆ? : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆಚರಣೆಯಿದೆ. ಇವರ ಶವಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ..
ಶವಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ : ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿನ್ನರರ ದೇಹವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ). ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೃತರ ಈ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆದುಹೋಗಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕಿನ್ನರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ದುಃಖಿಸುವ ಬದಲು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನ್ಮದ ನರಕಯಾತನೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದ 'ಐರಾವನ'ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಮೃತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ 'ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ' ರೂಪವು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಿನ್ನರರ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಗೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.