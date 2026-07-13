Tridha Choudhury: ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಕಲಾವಿದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಟಿ ತ್ರಿಧಾ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನೋವನ್ನ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ Alphatalks Podcastಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತ್ರಿಧಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟಿಯಾಗಿ ಕಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಂಗಾಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಪಯಣ
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ತ್ರಿಧಾ ಚೌಧರಿ 2011ರಲ್ಲಿ 'Clean & Clear Fresh Face' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಬಂಗಾಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೃಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ 'ಮಿಶೌರ್ ರಹಸ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಸೂರ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಸೂರ್ಯ', '7', 'ಅನುಕುನ್ನದಿ ಒಕಟಿ ಆಯಿನದಿ ಒಕಟಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.
'ಆಶ್ರಮ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಬದಲಿಸಿದ ಬದುಕು
2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆಶ್ರಮ್' ಹಾಗೂ 'ಬಂಧಿಶ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಸ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ತ್ರಿಧಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಆಶ್ರಮ್'ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ 'ಬಬಿತಾ' ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೇ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ
ತ್ರಿಧಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಆಶ್ರಮ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಆಗಿನ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಝಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ತ್ರಿಧಾ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತ್ರಿಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಿರುಕು
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಭಿನಯ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ"ವೆಂದು ತಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದೆ!
ಬ್ರೇಕಪ್ನ ನಂತರ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತ್ರಿಧಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದಿನವಿಡೀ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನವೇ ನಿಂತಂತಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಜಾನ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಬ್ರೇಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನೆರವಾದರು ಎಂದು ತ್ರಿಧಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಧಾ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸವಾಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಧಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.