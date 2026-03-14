ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ

Trisha politics entry: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಷಾ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 14, 2026, 02:59 PM IST
  ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ವದ್ದಂತಿ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
  ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿರೋ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ

Trisha politics entry: ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚೆನ್ನೈ ಚಂದ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ ವರೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶಾ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, "ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಲಗಂ" (ಟಿವಿಕೆ) ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವದಂತಿಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವು ಈಗಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಎಂಬ ಸೋಶಿಯೋ-ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ "ಚಿತ್ರ ಜನಾಯಗನ್" ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು..ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅದೇ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವ ತ್ರಿಶಾ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

