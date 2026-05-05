Trisha Krishnan Video: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026 ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ದುರಿಣರ ಮೇಲಿಲ್ಲದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರ ಮೇಲಿರೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕೀಯದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳುಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವೊಂದು ಉದಯಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳುಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪ್ರಸ್ತುತ 109 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ನಗುತ್ತಾ, "ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆಗ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಆ ಮಾತುಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಇದು ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ತಮಿಳುಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಲಹೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇ 4, ರಂದು ತಿರುಪತಿ ಎಳುಮಲಯನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಮೇ 4 ತ್ರಿಷಾ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದೇ ದಿನ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.
2004 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ" ಆಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ತಮಾಷೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನು "ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ" ಮತ್ತು "ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೀಮ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಕೋಟೆಗಳು ಈಗ ಧೂಳೀಪಟವಾಗಿದ್ದು, ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ TVK ಪಕ್ಷವು ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ 74ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. AIADMK 51ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ..ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ 109 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.