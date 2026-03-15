ನಟ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಏಕಾ ಲಖಾನಿ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ, ತ್ರಿಶಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಗುತ್ತಾ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ "ದಿ ಜನರಲ್ ಝಡ್'ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಈ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಗಳವಿದ್ದರೂ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಜಗಳ ಮುಗಿದಂತೆ!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 'ಕನ್ನತ್ತಿಲ್ ಮುತ್ತಮಿತ್ತಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ..
ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಂಭರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.