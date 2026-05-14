Trisha Krishnan saree price : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ಅದು ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ 'ಟಿವಿಕೆ' (TVK) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಸೀರೆ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..
Trisha Krishnan lifestyle : ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದದ್ದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ತ್ರಿಶಾ ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ : ವಿವಾದ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅಂದು ತ್ರಿಶಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಿಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಸೀರೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ವಿವರಗಳು: ಇದು ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 60,000 ದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಜರ್ದೋಸಿ ಮತ್ತು ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು : ಸೀರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತ್ರಿಶಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜ್ರಖಚಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಆಭರಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.