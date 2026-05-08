trisha krishnan latest news: ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
trisha krishnan breakup news : ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ. ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಸಿನಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ಧರು. "ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಿದೆ" ಎಂದು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಪಾಲಿಗೆ ನಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ನಟನೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮದುವೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಬುದು ತ್ರಿಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು.
"ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ" ಎಂದು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿತು.
ಈ ನಡುವೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೋಟೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ರಾಜಕೀಯ 'ಅರ್ಧಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ'