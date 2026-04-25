Trisha Krishnan news : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಸೆರೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.. ಇದೀಗ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮತಾಂತರ ಕುರಿತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಿಲುಬೆ (Cross) ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಧರ್ಮಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೊಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ತ್ರಿಷಾ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಷಾ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿ : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಗೀತ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಜಯ್ ನಂಟು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಇವೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮತದಾನದ ನಂತರ ತ್ರಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ವಿಝಲ್ (Whistle) ಸೌಂಡ್ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ತಾವು ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.
ಮತಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾರಾ ತ್ರಿಷಾ? : ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ನ ಅವರು ಚರ್ಚ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ತ್ರಿಷಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಕಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, "ತ್ರಿಷಾ ಮತಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾರಾ? ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈ ಗುಸು-ಗುಸು ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ..