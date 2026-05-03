Trisha Krishnan controversy : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ, 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್', '96' ಮತ್ತು 'ಲಿಯೋ' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೋ, ಅಷ್ಟೇ ವಿವಾದಗಳು ತ್ರಿಶಾ ಬೆನ್ನುಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
Trisha Krishnan Asin fight : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳೆಯ ವಿವಾದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಅಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಆಸಿನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ..
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? : ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಆಸಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ತಿರುಪ್ಪಾಚಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದ 'ಶಿವಕಾಶಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಿನ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೋಕಿರಿ' ಮತ್ತು 'ಕಾವಲನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿನ್ ಮಿಂಚಿದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಆಸಿನ್ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಂದು ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ತ್ರಿಶಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ : ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ತಾಳಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಸಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟುಕಥೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಾಯಕಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು 'ವರ್ಷಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅಂದು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೆ, ನಂತರದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಸಿನ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಭಾಗವೇ ಹೊರತು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವಲ್ಲ.. ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಆಸಿನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ತ್ರಿಶಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ 'ರಾಮ್' ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ.