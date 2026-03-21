ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ತ್ರಿಷಾ! ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಮಧ್ಯಯೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್..‌

ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೆಸರು ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ.. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ, ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆಯೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಹಿಂದೆ ತ್ರಿಷಾ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸದ ಹೊರತು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ತ್ರಿಷಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥವೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಆಗಮನವು ಈ ರೂಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೋ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೇ ಇದೇ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಭಿಮಾನಿ-ಸಂಪಾದಿತ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ವದಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.. ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ತನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಸುದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಪ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.