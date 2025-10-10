ಹನಿಮೂನ್‌ ದಿನಾಂಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ, ಗಂಡಿನ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿ ತ್ರಿಶಾ

Trisha Krishnan Wedding : ತ್ರಿಶಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ಸುಂದರಿ, ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಜೊತೆ ತ್ರಿಷಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಅದ್ದೂರಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ.. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ..! ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಸಲ್ಲು ತೋಟದ ರಹಸ್ಯ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹಬ್ಬಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತ್ರಿಷಾ ಸಹ ಇತರೆ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳಿಗೂ ಗುರಿಯಾದರು. ಸಿಂಬು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸೈಟ್ಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ತ್ರಿಶಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತ್ರಿಷಾ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.