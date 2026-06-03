/ನನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ.. : ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ

ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಜತೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಸ್ವತಃ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
"ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಮತಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮೂಗು" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹಗುರವಾದ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ತಮಾಷೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳು ನಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ರೇಸರ್ ಅಜಿತ್ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡಾ ಅಜಿತ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು.
ಈ ಭೇಟಿಯು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶಾ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದ್ದವು.
ಅಲ್ಲದೇ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವರು ವಿವರಣೆಗಿಂತ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.