/ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ : ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಟಾಂಗ್‌

Trisha on Udhayanidhi : ತಂಜಾವೂರಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಭಿಕರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಅಸಭ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉದಯನಿಧಿ, "ಸಭಿಕರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಯೇ ವಿನಃ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ತಂಜಾವೂರಿನ ಸೆಂಗಿಪಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ತ್ರಿಶಾ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ : ವಿವಾದ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಶಾ, ಸವಲತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂತಹ ಸವಲತ್ತು" ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, "ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ" ಎಂಬರ್ಥದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು (Evil Eye Emoji) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ತ್ರಿಶಾ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ನಿಂದನೆ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಜೋಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ. ಉದಯನಿಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.