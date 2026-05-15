ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಉಲಗನಾಯಗನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Trisha Krishnan to star in new film: ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ತ್ರಿಶಾ ಮೇಲೆಯೆ ನಿಗವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂತಿಮವಾದರೆ ಅವರು ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಉಲಗನಾಯಗನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮಗ ಇನ್ಬನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಜಯ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಪೆಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಮನ್ಮಧನ್ ಅಂಬು ಮತ್ತು ತುಂಗಾ ವನಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.