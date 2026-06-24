Trisha Vijay birthday celebration : ಜೂನ್ 22 ರಂದು ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ತಪ್ಪದೇ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ, ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು..
ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ತ್ರಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ವಿಜಯ್ ನಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲುಗಳು ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ... HBD" (Happy Birthday to the one who makes it all worthwhile) ಎಂದು ತ್ರಿಷಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘00.00’ ಎಂದರೇನು? : ಫೋಟೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಬಳಸಿರುವ ‘00.00’ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು (12:00 AM) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ "00.00" ಅನ್ನು ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
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ಈ ಫೋಟೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ಗಾಗಿ ತ್ರಿಷಾ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೇಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮುಗಿದರೂ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.