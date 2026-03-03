Thalapathy Vijay ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನವನೇ.. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್! ಏನಿದರ ಅಸಲಿಯತ್ತು?

Thalapathy Vijay Sangeetha divorce: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ತ್ರಿಶಾ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ "ಏನೇ ಆದರೂ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತರೂ ಸಹ... ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.." ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ..
ತ್ರಿಷಾ ವಿಜಯ್ಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಹ ಶುರುವಾಗಿವೆ.. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಆಳವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.. ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಇದರರ್ಥ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶುಭಾಷಯ ಪೋಸ್ಟ್ನ್ನೇ ತಿರುಚಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಷಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್ ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನವನೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತ್ರಿಷಾ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ..