English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • Trisha krishnan: ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಹನಿಮೂನ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಸಹ ಆಗಿದೆಯಂತೆ

Trisha krishnan: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ತ್ರಿಶಾ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ತ್ರಿಶಾಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 17, 2026, 06:30 PM IST
  • ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಮದುವೆ ವದ್ದಂತಿ
  • ದಿಢೀರನೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ರಾ ತ್ರಿಶಾ

Trending Photos

ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಗೀತಾ?
camera icon5
Karna serial
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಗೀತಾ?
&#039;ಲೋಹಿತ್‌&#039; ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು &#039;ಪುನೀತ್&#039; ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..
camera icon6
Puneeth Rajkumar
'ಲೋಹಿತ್‌' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು 'ಪುನೀತ್' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..
ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon5
Trigraha yoga 2026
ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
Trisha krishnan: ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಅದರ ಆಚೆಗೂ ಜನರ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಸುಂದರಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಒಂದು ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆ ವೈರಲ್ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಈ ಸುಂದರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಆ ಚಂಡೀಗಢ ಉದ್ಯಮಿ ವದಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಂತಾ ಬೆಡ್​ರೂಮ್​ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಂಡೀಗಢದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ತೋರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೌಪ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಆ ಉದ್ಯಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ತ್ರಿಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು? ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ತ್ರಿಶಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಬದಲು, ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು."ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುಕಿನ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತದಿಂದ, ಅವರು ಚಂಡೀಗಢದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತ್ರಿಷಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವರುಣ್ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ನಟನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತ್ರಿಷಾ, ಮದುವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಷಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ಅಂತಹ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯು 2004 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಇದು 2023 ರಲ್ಲಿ "ಲಿಯೋ" ಚಿತ್ರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲ್ಪತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮಗನ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ತೆರೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೂ ನನಗೂ ಲಿಂಕ್‌ ಇಲ್ಲ.. ನನಗ್ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ರಬಲ್ ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trisha KrishnanTalapathy VijayTalapathy Vijay Trisha affairTrisha wedding rumoursತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌

Trending News