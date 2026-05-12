Trisha and Aishwarya Rai: ಮೇ 10 ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಡೈಮೆಂಡ್ ನಕ್ಲೇಸ್, ವಜ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಕೈಬಳೆಗಳು, ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿ, ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ತ್ರಿಶಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ತ್ರಿಶಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಸಿದ್ದರು. ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈಗಲೂ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೀರೆ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತ್ರಿಶಾ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹರಳು ಇರುವ ವಜ್ರಗಳ ನಕ್ಲೇಸ್, ರೂಬಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ವಜ್ರದ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ವೈರಲ್ ಆದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೆಟಿಜನ್ ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ದಾರದ ಕಸೂತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಶಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೀರೆನ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ 1 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧ್ಯವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೇವು. ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.