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'ಜನನಾಯಕನ್' ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ತಾಯಿ.! ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ವಿಜಯ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾವುಕ

Uma Krishnan on Jana Nayagan : ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಿನಿತಾರೆಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 23, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:26 PM IST
'ಜನನಾಯಕನ್' ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ತಾಯಿ.! ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ವಿಜಯ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾವುಕ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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