Trisha tattoo secret: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಚ್ಚೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
Trisha tattoo secret: ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬದಲು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟ್ಯಾಟೂ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಟೂ ವಿಜಯ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಟೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ನಿಜವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಭಾನುವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೌಂದರ್ಯ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ನೀಲಿ ಸೀರೆ, ರವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು, ಯಾರನ್ನೂ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಧರಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಲಲಿತಾಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ,ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಚ್ಚೆ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಹಚ್ಚೆಗೂ ವಿಜಯ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಹಚ್ಚೆಯೇ ವಿಜಯ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತೆ ಅನ್ನೊ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಹಚ್ಚೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಚ್ಚೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ವೃಷಭ. ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕರ್ಕ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗಳೆರಡೂ ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರಾಶಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಶಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಜಯ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಚ್ಚೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಯಿತು.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. zee News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.