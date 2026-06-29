/ ತ್ರಿಶಾ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರಾ..? ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ

Thisha : ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾಳೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ತ್ರಿಷಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕುದುರೆ ಹಾರಬಹುದು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೆಂಕಟ ನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. 8 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ತಮಿಳಿಗನೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು.. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ. ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ನಾಳೆ ತ್ರಿಶಾಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ 'ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾ' ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.