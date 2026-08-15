/Trisha-Vijay: ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಸುದ್ದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಷಾ

Trisha: ಚೆನ್ನೈನ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಐಪಿ ಆಸನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ಗಿಂತ ಸಿಎಂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಐಪಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತ್ರಿಶಾ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶಾ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರು.. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಸರಳ ಆದರೆ ಸೊಗಸಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಉಡುಪನ್ನು ಅವರ ಲುಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿಷಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್.. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಆರ್.ಬಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್.. ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ವಿಜಯ್ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ತಿರುಚಿ ಪೂರ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಮಿಂಚಿಂಗ್
ತ್ರಿಶಾ ಸರಳ ಆದರೆ ಸೊಗಸಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆ್ಯಸಸರೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಾ ಚಂದದ ಜೆಡೆ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದಿದ್ದರು.ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.