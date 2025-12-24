ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಇದೇ..ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ.. ಈಗ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕ..

world famous director : ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ತಾರೆಯರು.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ..
ಹೌದು.. ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೀವನವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಅವರ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಚಿತ್ರವು ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವತಾರ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.. ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂ. ಆದರೆ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಜರ್ ಕಾರ್ಮನ್ ವಾರಕ್ಕೆ 175 ಗೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. 1981 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಪಿರಾನ್ಹಾ 2 ದಿ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ನಂತರ 1984 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ 1997 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಅವತಾರ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್, ಟೈಟಾನಿಕ್, ದಿ ಅಬಿಸ್, ಏಲಿಯನ್ಸ್, ಅವತಾರ್ ಮತ್ತು ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು, ಇವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವತಾರ್ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
