ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗುವವಳೇ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆಗಿಹೋಯಿತು ವಿವಾಹ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Madhuri Dixit: ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಶ್ರೀಮತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ'ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ನಟನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧುರಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆಗೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧುರಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಧುರಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ ನೇನೆಗೆ, ಆಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಡಾ. ನೀನೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಆಗಲೂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೀಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಾ. ನೀನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧುರಿ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾನು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೋನಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹೌದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ನೇನೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ ಮಾಧುರಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಎಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯೋಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1999 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ಡಾ. ನೇನೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
