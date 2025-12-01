ಮತ್ತೆ ಮರಳಿತು ಮಂದಹಾಸ.. ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ! ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಗೆಳೆಯ..

Actress Samanth Ruth Prabhu Director Raj Nidimoru marriage: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವಿವಾಹ ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಸೋಮವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೦೧) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಸಮಂತಾ!
ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು-ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಜೋಡಿ ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್-ರಾಜ್ ವಿವಾಹ ವದಂತಿ!
ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್-ರಾಜ್ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ missmalini ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ missmalini ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ “ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು "ಸ್ಯಾಮ್-ರಾಜ್ ವಿವಾಹ ವದಂತಿ" ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ "ಹತಾಶರಾದ ಜನರು ಹತಾಶ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಾಜ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, "ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ (ಋಣಾನುಬಂಧ), ಒಬ್ಬರು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಸಾಲಗಳು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂತೋಷಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.