  • ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಈ 3 ದಿನಗಳಂದು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ರದ್ದು..!

ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಈ 3 ದಿನಗಳಂದು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ರದ್ದು..!

TTD ticket booking : ಭೂವೈಕುಂಟ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂರು ದಿನಾಂಕದಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀವಾಣಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೇಣಿಗುಂಟ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:34 PM IST
    • ಭೂವೈಕುಂಟ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ
    • ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂರು ದಿನಾಂಕದಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
    • ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಈ 3 ದಿನಗಳಂದು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ರದ್ದು..!

ತಿರುಪತಿ : ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟವು ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸರ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 30 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಸಿಲಾಥೋರಣಂ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹಾಲು, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ"ಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದುರಿದ ಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ! ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಂಡೆ

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ, ಟಿಟಿಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ತಿರುಮಲ ತಲುಪಿದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಇದು ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತಿರುಮಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 27, 28 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವಾಣಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೇಣಿಗುಂಟ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಣಿಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮತ್ತೇ ಸಿದ್ದು-ಡಿಕೆ ಬಣದ ಶಾಸಕರ ಬಡಿದಾಟ ಶುರು

ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಿರುಮಲ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ಭೇಟಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

