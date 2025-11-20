ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ 1500 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದು ಬಂದವನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Tusshar Kapoor: ತಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅಪ್ಪನಂತೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಪಡೆಯದೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾದರಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಜೀತೆಂದ್ರ ಅವರ ಮಗ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಫ್ಲಾಪ್ ನಟನಾದರೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯುವಕನ ಕನಸಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜೀತೇಂದ್ರ, 70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಪುತ್ರರು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮಗಳು ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಾರೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ, ತುಷಾರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಂದು ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತುಷಾರ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೀತೇಂದ್ರ ಗಿಂತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. 83 ವರ್ಷದ ಜೀತೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಶತಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀತೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 1512 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ತುಷಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
2001 ರ 'ಮುಝೆ ಕುಚ್ ಕೆಹ್ನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತುಷಾರ್ ಕಪೂನ್, ತಮ್ಮ 49 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು "ಮಸ್ತಿ 4" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಿಲಾಪ್ ಜವೇರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಸ್ತಿ 4 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಫ್ತಾಬ್ ಶಿವದಾಸನಿ, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.