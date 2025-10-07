24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ.. 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ: ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಈ ನಟನ ಸಂಬಂಧ!!

Bigg Boss 19
: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಬೇಗನೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿವಿ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಜಿಂದಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿಯ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟನಿಂದ ಪಡೆದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ʼಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ಆಕಾಂಕ್ಷಾರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ʼನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಡದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಭೂತಕಾಲವನ್ನ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ತಮಗಿಂತಲೂ 11 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆಯೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 32 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.