/6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ!.. ಕಿರುತೆರೆ ನಟನ ಬಂಧನ

Tv actor rohit chandel arrested:ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಮುಂಬೈಪೋಕೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನಟ ರೋಹಿತ್ ಚಾಂಡೆಲ್. 'ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಬಲ್ಲಾಲ್' ನಲ್ಲಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಧವಲ್ ಮಕ್ವಾನಾ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ರೋಹಿತ್, ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರಗಳ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ, ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 5 ರಂದು, ಅವನು ಬಾಲಕಿಯ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ, ಅವಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದನು.
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ರೋಹಿತ್ ಚಾಂಡೆಲ್, ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರಗಳ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ, ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಆತನ ಮೇಲಿದೆ. ಪಂತ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 78 ಮತ್ತು 115 (2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಹಿಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಂಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಚಾಂಡೆಲ್ ಯಾರು?
ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಬಲ್ಲಾಳ್', 'ಪಾಂಡ್ಯಾ ಸ್ಪೋರ್', 'ತಮನ್ನಾ', 'ಯೇ ಉನ್ ದಿನೋನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ', 'ಶಕ್ತಿ' ಮತ್ತು 'ಸೈರಾಬ್' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, 2014 ರಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ನಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. 'ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಬಲ್ಲಾಳ', 'ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಟೋರ್' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ 'ಎಸ್ಕೇಪ್ ಲೈವ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.