English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಹುಷಾರು.. ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಗೆಳೆಯನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಹುಷಾರು.. ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಗೆಳೆಯನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟಿವಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಜೀವಂತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 3, 2026, 02:00 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿವಿ ನಟಿ
  • ಟಿವಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಲಿವ್-ಇನ್ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ದಂಡ.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌, ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್‌!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ದಂಡ.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌, ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್‌!
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸೇರಿ T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.. ಫುಲ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ..?
camera icon6
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸೇರಿ T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.. ಫುಲ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ..?
US-Israel-Iran conflict: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
camera icon5
Strait of Hormuz closure impact
US-Israel-Iran conflict: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. &#039;ಟೊಮೆಟೊ&#039; ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. 'ಟೊಮೆಟೊ' ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಹುಷಾರು.. ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಗೆಳೆಯನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿವಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಲಿವ್-ಇನ್ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಘಟನೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಟಿವಿ ನಟಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ವಿನಯ್ ಎಂಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಮೋಹನ್ ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವನು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.. ಮೋಹನ್ ತಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಬಿಂದು ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು.. ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೆಂಜ್‌ ಮಾಡಿ, ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.. ಮೂವರು ಸೇರಿ ಮೋಹನ್ ಮೇಲೆ ಚಾ*ಕುವಿನಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಆದರೆ, ಕೊ*ಲೆಯಾದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

TV actressLive-in partner killedKarnataka Crime NewsActress kills loverBengaluru Crime News

Trending News