Tvk government gets 144 members support: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
Tvk government gets 144 members support: ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಲಘ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಲಘ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ತಂದ ವಿಶ್ವಾಸಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ 144 ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ 22 ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ತಂದ ವಿಶ್ವಾಸಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಸೇರಿತು. ಇಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷವು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಐವರು ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಸದಸ್ಯರ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಲಾಭವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ:
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 118 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (5) ನಂತರ, ಲಿಬರೇಶನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು (2), ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ), ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (2) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ (2) ಶಾಸಕರೂ ಸಹ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕ ಕಾಮರಾಜ್ (1) ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿಕಲಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ 118 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 120 ಸ್ಥಾನಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತ್ತು.
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ 25ಮಂದಿ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರೂ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಲು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಗಂ ಶಾಸಕರು ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನಿಲುವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.