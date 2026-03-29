ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.. ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿದ ವಿಜಯ್‌..!

TVK Vijay : ತಮಿಳು ಸಿನಿರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 29, 2026, 07:40 PM IST
Vijay ticket to his Driver son : ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ..  

ಹೌದು.. ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮಗ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿರುಗಂಬಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಭಾವುಕರಾದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನ್‌ ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪಿಎ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು.

ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರಾಜೇಂದ್ರನ್‌ ಮತ್ತು ಶಬರಿನಾಥನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾವುಕರಾದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಿಎ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ (VMI) ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ವಿರುಗಂಬಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಾವು ಕೂಡ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ "ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರನ್ನೇ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

