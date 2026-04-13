  • ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್..! ಸೈಕಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್..! ಸೈಕಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Thalapathy Vijay : ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:43 PM IST
    ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ಸಂಚಲನ
    • ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್‌
    • ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ

ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್..! ಸೈಕಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Thalapathy Vijay cycle riding : ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನತ್ತ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು, ಕೂಡಲೇ ಸೈಕಲ್ ಕೈಬಿಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾರು ಏರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೆದರಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಂಜಾಟವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾದ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪೈರಸಿ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೂ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಳಪತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

