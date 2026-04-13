ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್..! ಸೈಕಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Thalapathy Vijay cycle riding : ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನತ್ತ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು, ಕೂಡಲೇ ಸೈಕಲ್ ಕೈಬಿಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾರು ಏರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೆದರಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Bomb anenu karuthi annan oodi 🥲#ThalapathyVijay #TVKVijay #Vijay#Thalapathy pic.twitter.com/WQQnryEHnn
— Cinema Pursuit (@CinemaPursuit) April 12, 2026
ಒಂದೆಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಂಜಾಟವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾದ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪೈರಸಿ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೂ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಳಪತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಿದೆ.