Viral Video: ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಜಾಲಿ ರೈಡ್‌.. ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿ ಹಾವಿನ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಯಣ..

Snake Viral Video: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಆಹಾರ ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ವಿಷಕಾರಿ ಜರಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು.. ನೆಟ್ಟಿಗರ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಟುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ತೆವಳುವುದು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ತೆವಳುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು. ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ನ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಪ್ರವಾಸಿಗ, ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ.. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಜ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವನನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಾಲಕರು ಕೊನೆಗೂ ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ...ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋ!