ಸಂಗೀತದ ಶಿವಾಲಯವ ಕಟ್ಟಿದ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್: ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಸಿರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್‌ನ ರಾಗನಿಧಿ ಜೆ.ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಾವಗೀತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆಯಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಚನವೊಂದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ‘‘ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ’’ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 02:26 PM IST
    • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಬಸವಣ್ಣ
    • ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತು
    • ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಸರಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹಿತ, ಸರಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಥ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಸರಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಜೆನ್ ಝೀ ಜನರೇಷನ್ ಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್‌ನ ರಾಗನಿಧಿ ಜೆ.ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಾವಗೀತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆಯಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಚನವೊಂದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ‘‘ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ’’ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್.

"ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು,
ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ 
ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ , ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ 
ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ 
ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ."

12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಸರಳ ಸುಂದರ ವಚನವನ್ನು ಅಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇಂದು ಜೆ.ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕನಸಿಗೆ ಅನೂಪ್ ಅವರ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಕೃತಿ.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಣದ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಕಥಕ್ ಶೈಲಿಯ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮೆರುಗು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

‘ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ’ ವಚನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ರಾಗಪೋಣಿಸಿ ತಾವೇ ರಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿನಯದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹಾರವನ್ನು ಜೆ.ಅನೂಪ್ ಸಿಳಿನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಮಸಾನಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಕಾಫಿ’ ಅನ್ನೋ  ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದಿರುವ ಜೆ.ಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.  ‘ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ’ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

