ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌! ಯಾರು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ

Unni Mukundan: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 75 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ "ಮಾ ವಂದೇ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಮಾರ್ಕೊ," "ಮೆಪ್ಪಡಿಯಾನ್," ಮತ್ತು "ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಚ್ 12" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ಯಾರು?
ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 1987 ರಂದು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪುದುಕ್ಕಾಡ್ನ ಪ್ರಜ್ಯೋತಿ ನಿಕೇತನ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು 2011 ರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ "ಸೀದನ್" ನಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು "ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಮ್ಮರ್," "ತತ್ಸಮಯಂ ಒರು ಪೆನ್ಕುಟ್ಟಿ," "ಮಲ್ಲು ಸಿಂಗ್," "ದಿ ಹಿಟ್ಲಿಸ್ಟ್," ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಚ್ 12" ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
'ಮಾ ವಂದೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಾ ವಂದೇ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ... ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ: 'ಮಾ ವಂದೇ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ."
ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು
ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ "ಮಾರ್ಕೊ," "ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಚ್ 12," "ಯಶೋದ," ಮತ್ತು "ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ್" ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ಮಾರ್ಕೊ" ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಉದ್ಯಮ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
37 ವರ್ಷದ ನಟ ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ "ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಬೇಬಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿನಯ್ ಗೋವಿಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು IMDb ರೇಟಿಂಗ್ 6.4 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. IMDb ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕುಂದನ್ ಅವರ "ಪಪ್ಪಾ," "ನಡ್ಡ," "ಮಾ ವಂದೇ," ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.