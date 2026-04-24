  • ಈ 3 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಸಿನಿರಂಗ..! 2027ರ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇವರು

ಈ 3 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಸಿನಿರಂಗ..! 2027ರ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇವರು

Upcoming Movies in 2027 : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, RRR, ಧುರಂಧರ್" ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ 2027ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 24, 2026, 05:43 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
    • ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ.

ಈ 3 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಸಿನಿರಂಗ..! 2027ರ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇವರು

List of Upcoming Movies 2027 : 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 3 ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿವೆ. ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಮೂರು ದೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು..? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Prabhas Spirit movie : ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್‌ನ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, 2027ರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.

NTRNEEL Dragon movie : ಇನ್ನು, ಕನ್ನಡಿಗ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'NTRNEEL'. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೇಜ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ನೀಲ್‌, ಈ ಬಾರಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 11, 2027 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Varanasi Movie : ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ'. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಆಕ್ಷನ್-ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿತ್ರದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2027 ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡದೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

