Urfi Javed And Orry Latest Video: ಓರ್ಹಾನ್ ಅವತ್ರಮಣಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಓರ್ರಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓರ್ರಿ ತನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗಿನ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಓರ್ರಿ ಮತ್ತು ಉರ್ಫಿಯ ವೀಡಿಯೊ
ಓರಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ಫಿ ಓರ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಓರ್ರಿ ತನ್ನ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಡಿಸೈನರ್ ಉರ್ಫಿ ಎಂದು ಓರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಉರ್ಫಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಫಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಉರ್ಫಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.
Orry और Urfi ने Paps को दिए Cute Pose, देखें वायरल वीडियो pic.twitter.com/WL9b2Rdf8U
— VKNews (@OfficialVknews) September 25, 2025
ಓರಿ, "ನಾವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಓರಿ ಉರ್ಫಿಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ, ನಂತರ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು "ಗೆಳೆಯ-ಗೆಳತಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಓರಿ "ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ... ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಓರಿಯನ್ನು ನೀವು ಉರ್ಫಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಓರಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
🔊”20 lakh nahi diye maine pata hai”💀 #Urfi x #Orry in Versova today! #urfijaved pic.twitter.com/ZDJ3mBg3Jg
— Bollywood World (@bwoodworld) April 12, 2024
ಉರ್ಫಿ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಓರಿ ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಓರಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಓರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತನಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಓರಿ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆದರು, ಆದರೆ ಉರ್ಫಿ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
Orry and Urfi are RAISING the fun factor!❤️😂 #orry #Urfi #Bollywood #entertainment #BollywoodCoverage pic.twitter.com/syN0ssbbu4
— Bollywood Coverage (@bollywoodcover) November 5, 2024