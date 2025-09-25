Urmila Matondkar: ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾಸೂಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ತಾರೆಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ ರಂಗೀಲಾ (1995). ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ “ಮಿಲಿ ಜೋಶಿ” ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಭಿನಯ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಆ ಕಾಲದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಂಗೀಲಾದ ಯಶಸ್ಸು ಊರ್ಮಿಳಾವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಸತ್ಯ, ಜುದಾಯಿ, ಕೌನ್, ಭೂತ್ ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಆ ಕಾಲದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.
2016ರಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸನಿಹದವರಷ್ಟೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯು ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಊರ್ಮಿಳಾಳಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು.
ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಊರ್ಮಿಳಾಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಾಯಿತು. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು "ಮರ್ಯಮ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್" ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಆದರೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಊರ್ಮಿಳಾಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಹೆಸರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷಪೂರ್ಣ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದರು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ನಂತರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ದಂಪತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಂತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸದಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 90ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.