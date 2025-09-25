English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ಟಾರ್‌ನಟರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Urmila Matondkar: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಮೂಲಕ ತಾರೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಂತರ್‌ ಧರ್ಮೀಯ ಮದುವೆ, ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ತಂದಿತು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 06:04 PM IST
  • ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಊರ್ಮಿಳಾಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಾಯಿತು
  • ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು "ಮರ್ಯಮ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್" ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
camera icon5
Dhan shakti rajyog effect
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
ಸ್ಟಾರ್‌ನಟರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Urmila Matondkar: ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾಸೂಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ತಾರೆಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ ರಂಗೀಲಾ (1995). ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ “ಮಿಲಿ ಜೋಶಿ” ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಭಿನಯ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಆ ಕಾಲದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಂಗೀಲಾದ ಯಶಸ್ಸು ಊರ್ಮಿಳಾವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಸತ್ಯ, ಜುದಾಯಿ, ಕೌನ್, ಭೂತ್ ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಆ ಕಾಲದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಿಯಾಟದ ಕೈಗೊಂಬೆ.. ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ! ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ..

2016ರಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸನಿಹದವರಷ್ಟೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯು ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಊರ್ಮಿಳಾಳಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು.

ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಊರ್ಮಿಳಾಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಾಯಿತು. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು "ಮರ್ಯಮ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್" ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಆದರೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಊರ್ಮಿಳಾಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಹೆಸರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷಪೂರ್ಣ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದರು.

ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ನಂತರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ದಂಪತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಂತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನ್‌ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ 1 ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು! 50ರಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಟಿ

ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸದಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 90ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Urmila MatondkarMohsin Akhtar MirUrmila divorceActress Interfaith marriageಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್

Trending News