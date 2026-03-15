ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಚೈನು ಹಾಕಿದ ಆಂಕರ್.. ಇದರ ಗುಟ್ಟೇನು?

Anchor Ravi fun with actress Sreeleela: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಭಿನಯದ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮೂವಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತೆಲುಗು ಜೀ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಇದರ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಯೇ ಆಂಕರ್ ಕಾಲ್ಚೈನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಂಕರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರವಿ ಅವರು ನೀವು ಈಗ ಬರೀ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದರೂ ನಾನು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಂಕರ್ ರವಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೋಮೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ರವಿ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಲ್ಚೈನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಯೇ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಂಕರ್ ರವಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರು ನಗಾಡಿದರು.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅಭಿನಯದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್, ಮಾಸ್ ಜಾತಾರ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಅಗಿವೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವ ನಟರವರೆಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಿಗಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ತೆಲಂಗಾನ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
